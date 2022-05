Diretta "Le armi sono la miglior soluzione". Zelensky, le parole che fanno tremare il mondo. Missili russi su Zaporizhzhia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Più armi pesanti. Questo è il nodo cruciale nella guerra in Ucraina, giunta alla giornata numero 92. Kiev chiede agli Stati Uniti e all'Europa di rompere l'impasse e rifornire l'esercito difensore di armamenti in grado di spezzare l'offensiva russa e colpire in profondità l'invasore. Per ora però gli alleati occidentali nicchiano, preoccupati che una escalation militare di questo tipo, con possibili attacchi in territorio russo, possa scatenare una reazione fuori controllo di Mosca. L'esercito di Putin intanto procede nella sua avanzata nell'Est del Paese. La Nato ammette "serie difficoltà" per l'esercito ucraino, mentre nella notte si segnala un violento attacco Missilistico nella regione di Zaporizhzhia. Ore 7.56: 4 Missili su Zaporizhzhia; un morto e tre feriti Diverse esplosioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Piùpesanti. Questo è il nodo cruciale nella guerra in Ucraina, giunta alla giornata numero 92. Kiev chiede agli Stati Uniti e all'Europa di rompere l'impasse e rifornire l'esercito difensore di armamenti in grado di spezzare l'offensiva russa e colpire in profondità l'invasore. Per ora però gli alleati occidentali nicchiano, preoccupati che una escalation militare di questo tipo, con possibili attacchi in territorio russo, possa scatenare una reazione fuori controllo di Mosca. L'esercito di Putin intanto procede nella sua avanzata nell'Est del Paese. La Nato ammette "serie difficoltà" per l'esercito ucraino, mentre nella notte si segnala un violento attaccostico nella regione di. Ore 7.56: 4su; un morto e tre feriti Diverse esplosioni ...

