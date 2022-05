DIRETTA Giro d’Italia 2022, Ponte di Legno-Lavarone LIVE: 80 km al traguardo, gruppo a 5? dai fuggitivi (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 14.54 Transita con 5? di ritardo il gruppo al GPM. 14.51 Brutta caduta per Santiago Buitrago! Il colombiano è finito in terra in questo tratto di discesa, fatto fortissimo per l’accelerazione di Leemreize e Bouwman. 14.50 Accelerazione degli uomini Jumbo subito dopo lo scollinamento. Inizia ora un tratto di saliscendi. 14.48 Parte Koen Bouwman! L’olandese va a prendersi i 9 punti, non può nulla Ciccone che deve accontentarsi dei 4 punti del secondo piazzato. 14.46 Si avvicina il GPM e si fanno vedere in testa i tre contendenti Diego Rosa, Giulio Ciccone e Koen Bouwman. 14.45 Manca 1 km allo scollinamento. 14.43 Ritmo piuttosto tranquillo sia nel gruppo di testa che nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE14.54 Transita con 5? di ritardo ilal GPM. 14.51 Brutta caduta per Santiago Buitrago! Il colombiano è finito in terra in questo tratto di discesa, fatto fortissimo per l’accelerazione di Leemreize e Bouwman. 14.50 Accelerazione degli uomini Jumbo subito dopo lo scollinamento. Inizia ora un tratto di saliscendi. 14.48 Parte Koen Bouwman! L’olandese va a prendersi i 9 punti, non può nulla Ciccone che deve accontentarsi dei 4 punti del secondo piazzato. 14.46 Si avvicina il GPM e si fanno vedere in testa i tre contendenti Diego Rosa, Giulio Ciccone e Koen Bouwman. 14.45 Manca 1 km allo scollinamento. 14.43 Ritmo piuttosto tranquillo sia neldi testa che nel ...

