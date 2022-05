DIRETTA Giro d’Italia 2022, Ponte di Legno-Lavarone LIVE: 25 attaccanti, ci sono Ciccone e Fortunato, il gruppo insegue a 3’10” (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 13.51 Diversi corridori molto interessanti tra gli attaccanti, a partire dagli italiani Giulio Ciccone, Lorenzo Fortunato ed Alessandro Covi. Da tenere d’occhio ovviamente Jan Hirt e Koen Bouwman, già vincitori in questo Giro, ma anche Hugh Carthy e Thymen Arensman, che ci sono andati molto vicini. Attenzione anche ad Attila Valter e Felix Gall, due giovani di grande talento. 13.48 Superata la prima ora di corsa. Media oraria come sempre altissima: 46 km/h. 13.47 125 km al traguardo di Lavarone. Strada ancora in leggerissima discesa. 13.45 Fortunatamente per i corridori, il meteo ora è decisamente più favorevole. Ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE13.51 Diversi corridori molto interessanti tra gli, a partire dagli italiani Giulio, Lorenzoed Alessandro Covi. Da tenere d’occhio ovviamente Jan Hirt e Koen Bouwman, già vincitori in questo, ma anche Hugh Carthy e Thymen Arensman, che ciandati molto vicini. Attenzione anche ad Attila Valter e Felix Gall, due giovani di grande talento. 13.48 Superata la prima ora di corsa. Media oraria come sempre altissima: 46 km/h. 13.47 125 km al traguardo di. Strada ancora in leggerissima discesa. 13.45 Fortunatamente per i corridori, il meteo ora è decisamente più favorevole. Ha ...

