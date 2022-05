DIRETTA Giro d’Italia 2022 LIVE: vince Buitrago, Carapaz e Hindley guadagnano su Landa, crolla Almeida, Nibali staccato (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 17.22 All’arrivo Carapaz è scattato per lo sprint finale. Hindley ha risposto, Landa no: lo spagnolo ha perso 6?. Però l’iberico ha compiuto un passo forse decisivo verso il terzo posto in classifica generale. 17.21 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 4:27:41 2 LEEMREIZE Gijs Jumbo-Visma 0:35 3 HIRT Jan Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 2:28 4 CARTHY Hugh EF Education-EasyPost 2:28 5 Carapaz Richard INEOS Grenadiers 2:53 6 Hindley Jai BORA – hansgrohe 2:53 7 VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 2:57 8 BOUWMAN Koen Jumbo-Visma 2:59 9 MARTIN Guillaume Cofidis 2:59 10 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE17.22 All’arrivoè scattato per lo sprint finale.ha risposto,no: lo spagnolo ha perso 6?. Però l’iberico ha compiuto un passo forse decisivo verso il terzo posto in classifica generale. 17.21 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1Santiago Bahrain – Victorious 4:27:41 2 LEEMREIZE Gijs Jumbo-Visma 0:35 3 HIRT Jan Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 2:28 4 CARTHY Hugh EF Education-EasyPost 2:28 5Richard INEOS Grenadiers 2:53 6Jai BORA – hansgrohe 2:53 7 VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 2:57 8 BOUWMAN Koen Jumbo-Visma 2:59 9 MARTIN Guillaume Cofidis 2:59 10 ...

