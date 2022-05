DIRETTA Giro d’Italia 2022 LIVE: ora il Menador, pendenze brutali (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 16.33 Martin, Bouwman, Gall, Buitrago, Vansevenant, Carthy e Hirt inseguono a 1’20” Van der Poel e Leemreize. Per la vittoria di tappa è tutto in gioco. A 5’32” dalla vetta il plotone principale. 16.31 Leemreize transita davanti a Van der Poel al traguardo volante di Caldonazzo. 16.30 Cambi regolari tra Van der Poel e Leemreize. Hanno guadagnato 1’10” sul gruppetto maglia azzurra. A 5’18” il gruppo maglia rosa. 16.28 Ora un breve tratto in falsopiano che porterà al traguardo volante di Caldonazzo. Il Menador inizierà a 16 km dall’arrivo. 16.26 E’ terminata la discesa, 21 km all’arrivo. Van der Poel e Leemreize hanno 41? su Martin, Bouwman, Gall, Buitrago, Vansevenant, Carthy e Hirt. I due olandesi, che non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE16.33 Martin, Bouwman, Gall, Buitrago, Vansevenant, Carthy e Hirt inseguono a 1’20” Van der Poel e Leemreize. Per la vittoria di tappa è tutto in gioco. A 5’32” dalla vetta il plotone principale. 16.31 Leemreize transita davanti a Van der Poel al traguardo volante di Caldonazzo. 16.30 Cambi regolari tra Van der Poel e Leemreize. Hanno guadagnato 1’10” sul gruppetto maglia azzurra. A 5’18” il gruppo maglia rosa. 16.28 Ora un breve tratto in falsopiano che porterà al traguardo volante di Caldonazzo. Ilinizierà a 16 km dall’arrivo. 16.26 E’ terminata la discesa, 21 km all’arrivo. Van der Poel e Leemreize hanno 41? su Martin, Bouwman, Gall, Buitrago, Vansevenant, Carthy e Hirt. I due olandesi, che non ...

