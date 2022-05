DIRETTA Giro d’Italia 2022 LIVE: il gruppo temporeggia, Ciccone si stacca subito sul Vetriolo (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 15.51 Ciccone in grandissima difficoltà. E dire che domenica, dopo la vittoria a Cogne, si era dichiarato indignato per le critiche subite negli ultimi mesi. A nostro avviso è un cacciatore di tappe, ma difficilmente diventerà mai da Grandi Giri. 15.50 Hirt rientra su Buitrago, Bouwman e Carthy. Il ceco, con la fuga di oggi, può planare in top5 in classifica generale: incredibile. 15.49 Come le pendenze di impennano, Ciccone alza bandiera bianca e si stacca. 15.48 Bouwman, Buitrago, Carthy e Ciccone si portano a 52? da Van der Poel, Gall, Covi e Martin. 15.47 Anche oggi, quasi certamente, arriverà la fuga. Un peccato per lo spettacolo, sarebbe molto più ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE15.51in grandissima difficoltà. E dire che domenica, dopo la vittoria a Cogne, si era dichiarato indignato per le critiche subite negli ultimi mesi. A nostro avviso è un cacciatore di tappe, ma difficilmente diventerà mai da Grandi Giri. 15.50 Hirt rientra su Buitrago, Bouwman e Carthy. Il ceco, con la fuga di oggi, può planare in top5 in classifica generale: incredibile. 15.49 Come le pendenze di impennano,alza bandiera bianca e si. 15.48 Bouwman, Buitrago, Carthy esi portano a 52? da Van der Poel, Gall, Covi e Martin. 15.47 Anche oggi, quasi certamente, arriverà la fuga. Un peccato per lo spettacolo, sarebbe molto più ...

