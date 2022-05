DIRETTA Giro d’Italia 2022 LIVE: il gruppo sottovaluta la fuga. Presenti Hirt e Martin con 6’30” di vantaggio (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 15.22 32? di vantaggio per Gall, Van der Poel, Covi e Martin. 6’33” sul gruppo maglia rosa, sempre tirato a ritmi regolari dalla Ineos-Grenadiers di Carapaz. 15.21 60 km all’arrivo. 15.20 Simon Yates si stacca dal gruppo maglia rosa. 15.18 La penultima salita del Passo del Vetriolo, 11,8 km al 7,7% di pendenza media e punta del 12%, ci dirà se la fuga potrà andare o meno in porto. Se uno dei fuggitivi iniziasse l’ultima ascesa del Menador con più di 3 minuti di vantaggio, allora potrebbe anche farcela ad arrivare al traguardo. 15.17 Gall, Covi e Martin si riportano su Van der Poel. Questo quartetto ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE15.22 32? diper Gall, Van der Poel, Covi e. 6’33” sulmaglia rosa, sempre tirato a ritmi regolari dalla Ineos-Grenadiers di Carapaz. 15.21 60 km all’arrivo. 15.20 Simon Yates si stacca dalmaglia rosa. 15.18 La penultima salita del Passo del Vetriolo, 11,8 km al 7,7% di pendenza media e punta del 12%, ci dirà se lapotrà andare o meno in porto. Se uno dei fuggitivi iniziasse l’ultima ascesa del Menador con più di 3 minuti di, allora potrebbe anche farcela ad arrivare al traguardo. 15.17 Gall, Covi esi riportano su Van der Poel. Questo quartetto ha ...

SkySportF1 : ? 1:18:750: LAMPO LECLERC ?? On board con lui per il giro della pole position I risultati ? - SkySport : Giro d'Italia, la 17^ tappa in diretta live #SkySport #Giro - Simoriva02 : RT @RaiSport: #Giro ?? 17a tappa Ponte di Legno - Lavarone Guarda la diretta su @RaiDue e @RaiPlay ?? - Simoriva02 : RT @RaiSport: #RaiGiro ?? La programmazione della 17a tappa Ponte di Legno-Lavarone Guarda la diretta ?? - sportli26181512 : Giro d'Italia, la 17^ tappa in diretta live: Dopo il successo di Hirt di ieri, oggi è il giorno della 17^ tappa Pon… -