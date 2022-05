Dino Giarrusso lascia M5S: fonderà nuova formazione politica (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'europarlamentare Dino Giarrusso lascia il Movimento 5 stelle e fonda un nuovo soggetto politico: lo ha annunciato lui stesso a Coffee Break su La7. "Sono un battitore libero, spero di poter dare a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'europarlamentareil Movimento 5 stelle e fonda un nuovo soggetto politico: lo ha annunciato lui stesso a Coffee Break su La7. "Sono un battitore libero, spero di poter dare a ...

