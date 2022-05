Dino Giarrusso lascia il M5s: «Sto fondando un nuovo movimento politico» (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’eurodeputato Dino Giarrusso ha annunciato che lascerà il M5s. «Già so la delusione di tantissime persone che mi scrivono e mi chiedono di non mollare e so che farò la gioia di tanti che nel movimento mi hanno sempre combattuto», ha detto questa mattina, 25 maggio, a Coffebreak su La7. L’ex Iena ha aggiunto: «Sto fondando un nuovo movimento politico che faccia in modo che sud e nord siano alla pari. Di Battista? No, non l’ho sentito, ne ho parlato invece con persone fuoriuscite e scontente del movimento M5s». Sentito al telefono da Repubblica, Giarrusso ha precisato: «Scriverò un libro sulle bugie e intimidazioni ricevute. Sono disgustato, è una fiera dell’ipocrisia, non ne potevo più». Poi ha criticato l’evoluzione del M5s: «La ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’eurodeputatoha annunciato che lascerà il M5s. «Già so la delusione di tantissime persone che mi scrivono e mi chiedono di non mollare e so che farò la gioia di tanti che nelmi hanno sempre combattuto», ha detto questa mattina, 25 maggio, a Coffebreak su La7. L’ex Iena ha aggiunto: «Stounche faccia in modo che sud e nord siano alla pari. Di Battista? No, non l’ho sentito, ne ho parlato invece con persone fuoriuscite e scontente delM5s». Sentito al telefono da Repubblica,ha precisato: «Scriverò un libro sulle bugie e intimidazioni ricevute. Sono disgustato, è una fiera dell’ipocrisia, non ne potevo più». Poi ha criticato l’evoluzione del M5s: «La ...

