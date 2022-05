Dino Giarrusso lascia il M5S: 'Fonderò un nuovo movimento'. Conte lo gela, rabbia nelle chat interne (Di mercoledì 25 maggio 2022) 'Annuncio che lascerò il movimento cinque stelle '. Così l'eurodeputato Dino Giarrusso a Coffebreak su L7. 'Già so la delusione di tantissime persone che mi scrivono e mi chiedono di non mollare e so ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022) 'Annuncio che lascerò ilcinque stelle '. Così l'eurodeputatoa Coffebreak su L7. 'Già so la delusione di tantissime persone che mi scrivono e mi chiedono di non mollare e so ...

Advertising

fattoquotidiano : Dino Giarrusso su La7: “Lascio il M5s e fondo un mio movimento. Resta la mia stima per Conte, ma non so che ci facc… - repubblica : Dino Giarrusso lascia il Movimento 5 Stelle: 'Fondero' un partito con i fuoriusciti grillini' - ilfoglio_it : Anche Dino Giarrusso ha deciso di lasciare il M5s. L'ex Iena se ne tira fuori. Dice, 'ho grandissima stima per Gius… - GiannettiMarco : RT @LaNotiziaTweet: Dino #Giarrusso lascia il #M5S. “Sto fondando un nuovo movimento” - filipposelvagg1 : ?????????? CataniaToday: Il catanese Dino Giarrusso lascia il M5s e fonda un suo partito. -