Di Maria Juve, Cherubini vola a Parigi: il motivo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Di Maria Juve, Cherubini volerà a Parigi per incontrare il giocatore e provare a chiudere la trattativa: inoltre assisterà alla finale di Champions Di Maria Juve, una trattativa che prosegue verso la conclusione, ma ancora manca qualche dettaglio da sistemare. Ecco perché Cherubini volerà a Parigi. In programma per il dirigente bianconero non solo la finale di Champions League, ma anche la possibilità di trattare dal vivo con l'argentino e provare a strappare il sì per il suo approdo a Torino. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

