Devasta le auto in sosta con il machete: era appena fuggito dal reparto psichiatrico (Di mercoledì 25 maggio 2022) Attimi di panico a Colleferro alle porte di Roma. Un 21enne fuggito dal reparto di psichiatria dove è in cura ha Devastato con un machete diverse automobili. Nell'ordine il ragazzo ha rapinato un'auto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Attimi di panico a Colleferro alle porte di Roma. Un 21ennedaldi psichiatria dove è in cura hato con undiversemobili. Nell'ordine il ragazzo ha rapinato un'...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Roma Devasta le auto in sosta con il #macete: era appena fuggito dal reparto psichiatrico - Mariquita_la1a : RT @leggoit: #Roma Devasta le auto in sosta con il #macete: era appena fuggito dal reparto psichiatrico - leggoit : #Roma Devasta le auto in sosta con il #macete: era appena fuggito dal reparto psichiatrico - QCanavese : IVREA - Incendio nella notte devasta cinque auto parcheggiate a Torre Balfredo: indagini della polizia in corso - ptvtelenostra : RAGAZZO FUORI CONTROLLO DEVASTA AUTO E VETRINE: “AIUTIAMOLO, HA BISOGNO DI CURE” - -