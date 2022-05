(Di mercoledì 25 maggio 2022) Aurelio Detorna a parlare dellodel, un obiettivo che da 18 anni non riesce a trovare una sua forma precisa. Fino ad ora loMaradona è stato ristrutturato per la maggior parte solo con fondi pubblici, quelli per le Universiadi. Un restyling che di certo non basta a rendere onore ad un impianto vetusto che si appresta ad accogliere di nuovo le squadre della Champions League. Oggi Desullodelha voluto aggiungere anche altri dettagli, lo ha fatto durante l’evento per celebrare i 130 anni della fondazione del quotidiano Il Mattino. Il presidente delha puntato il dito contro Gravina: “In questi anni non ha fatto praticamente nulla, quindi non possiamo aspettarci altro da lui“. Ma patron ...

Advertising

napolipiucom : De Laurentiis: 'Ho pronti cento milioni per lo stadio del Napoli. De Magistris ha bloccato il mio progetto'… -

... dopo gli Anni Duemila non siamo statial cambiamento. In Italia nessuno sa individuare il talento e non si insegna il valore educativo nello sport". DeLa disamina del presidente ...... 'Nel 2000 eravamo i primi per qualità di prodotto e fatturato, poi non siamo statial ... Tocca di nuovo a De: 'Gravina in questi anni non ha fatto nulla, quindi non possiamo ...Aurelio De Laurentiis torna a parlare dello stadio del Napoli, un obiettivo che da 18 anni non riesce a trovare una sua forma precisa. Fino ad ora lo stadio Maradona è stato ristrutturato per la ...De Laurentiis: "C'è un altro problema da affrontare: perché i ragazzi da 8 a 17-18 anni stanno abbandonando la visione del calcio Perché al comando c'è chi è vecchio e non li conosce. Chi fa il capo ...