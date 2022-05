De Laurentiis contro tutti: “Dai politici alle istituzioni del calcio solo disastri” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Un fiume in piena. Aurelio de Laurentiis ne ha per tutti, dai politici alle istituzioni del calcio. “Abbiamo la disgrazia dei politici italiani, negli ultimi anni tutti i ministri dello sport o sottosegretari con delega allo sport hanno combinato solo disastri”, dice il patron del Napoli ad un incontro sui 130 anni del quotidiano Il Mattino. “Oggi abbiamo la Vezzali che è una olimpionica della scherma e sa tirare di fioretto anche in un ambiente dove era poco addotta e ci sta dando una mano – ha detto – per quattro anni abbiamo avuto due presidenze che non hanno fatto molto. Oggi nella Lega di A abbiamo Casini che viene dal ministero dei beni e attività culturali, ha ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Un fiume in piena. Aurelio dene ha per, daidel. “Abbiamo la disgrazia deiitaliani, negli ultimi annii ministri dello sport o sottosegretari con delega allo sport hanno combinato”, dice il patron del Napoli ad un insui 130 anni del quotidiano Il Mattino. “Oggi abbiamo la Vezzali che è una olimpionica della scherma e sa tirare di fioretto anche in un ambiente dove era poco addotta e ci sta dando una mano – ha detto – per quattro anni abbiamo avuto due presidenze che non hanno fatto molto. Oggi nella Lega di A abbiamo Casini che viene dal ministero dei beni e attività culturali, ha ...

