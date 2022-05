De Jong, Laporta apre alla cessione: «Dipenderà dal fair play» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le parole del presidente del Barcellona su Frenkie De Jong: «Abbiamo delle proposte. In questo momento è tutto aperto» Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è stato intervistato da Esportiu per parlare del futuro di Frenkie de Jong, obiettivo di molte big europee. Le sue dichiarazioni. DE Jong – «Ha grandi qualità, conosce il nostro sistema di gioco e secondo noi dovrebbe continuare al Barcellona. È anche vero che è un giocatore molto ambito e continuiamo a ricevere delle proposte. In questo momento è tutto aperto. Dipenderà molto dal fair play». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le parole del presidente del Barcellona su Frenkie De: «Abbiamo delle proposte. In questo momento è tutto aperto» Il presidente del Barcellona, Joan, è stato intervistato da Esportiu per parlare del futuro di Frenkie de, obiettivo di molte big europee. Le sue dichiarazioni. DE– «Ha grandi qualità, conosce il nostro sistema di gioco e secondo noi dovrebbe continuare al Barcellona. È anche vero che è un giocatore molto ambito e continuiamo a ricevere delle proposte. In questo momento è tutto aperto.molto dal». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : De Jong, Laporta apre alla cessione: «Dipenderà dal fair play» - gilnar76 : De Jong Juve, Laporta esce allo scoperto: «Questa è la situazione per il suo futuro» #Finoallafine #Forzajuve… - junews24com : De Jong Juve, Laporta esce allo scoperto: «Questa è la situazione per il suo futuro» - - TuttoJuve24 : Barcellona, Laporta blinda de Jong: poche speranze per la Juventus #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - TUTTOJUVE_COM : Barcellona, Laporta: 'De Jong è molto ambito, continuiamo a ricevere proposte, è tutto aperto' -