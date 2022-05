Ddl concorrenza, niente accordo su balneari. Slitta il voto in commissione (Di mercoledì 25 maggio 2022) niente accordo sulla norma per le concessioni balneari nel ddl concorrenza. La seduta della commissione Industria del Senato è stata aggiornata a domani alle 10.30. "Domattina si approva il testo" ha detto il viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, al termine della seduta della commissione. La norma sui balneari potrebbe essere pronta già in nottata ed essere oggetto di un nuovo confronto finale tra le forze di maggioranza. Una volta avuto il via libera politico, il testo andrà per il parere alla commissione Bilancio, già convocata per le 9 di domattina, per poi essere votata alla ripresa dei lavori della commissione Industria. Il nodo del contendere resta sempre quello del valore da attribuire agli investimenti ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 25 maggio 2022)sulla norma per le concessioninel ddl. La seduta dellaIndustria del Senato è stata aggiornata a domani alle 10.30. "Domattina si approva il testo" ha detto il viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, al termine della seduta della. La norma suipotrebbe essere pronta già in nottata ed essere oggetto di un nuovo confronto finale tra le forze di maggioranza. Una volta avuto il via libera politico, il testo andrà per il parere allaBilancio, già convocata per le 9 di domattina, per poi essere votata alla ripresa dei lavori dellaIndustria. Il nodo del contendere resta sempre quello del valore da attribuire agli investimenti ...

