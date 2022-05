Dalla "sua" Africa a Babette: l'indomita baronessa Blixen (Di mercoledì 25 maggio 2022) Icona letteraria del Novecento, Karen Blixen si è impressa come modello di donna avventurosa e infaticabile. Viaggio nella vita della scrittrice danese che raccontò amori e passioni con la delicatezza del vento. Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Icona letteraria del Novecento, Karensi è impressa come modello di donna avventurosa e infaticabile. Viaggio nella vita della scrittrice danese che raccontò amori e passioni con la delicatezza del vento.

Advertising

teatrolafenice : Un caffè con Eduardo, che ricordiamo anche così nel giorno della sua nascita a Napoli nel 1900. La scena , conosciu… - fanpage : Sono passati 30 anni dalla strage di #Capaci. Mille chili di tritolo sbalzano in aria le auto in cui il giudice ant… - SkyTG24 : Per uccidere Giovanni #Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i 3 uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicill… - summa57 : RT @serracchiani: Una vita spesa per rendere l’Italia più giusta, con lungimiranza e passione civile. È il lascito di Enrico #Berlinguer a… - MarxKarletto : RT @serracchiani: Una vita spesa per rendere l’Italia più giusta, con lungimiranza e passione civile. È il lascito di Enrico #Berlinguer a… -