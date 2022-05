Dal 20 giugno nuovo Btp Italia con doppio premio fedeltà (Di mercoledì 25 maggio 2022) Arriva da lunedì 20 a giovedì 23 giugno 2022 il nuovo Btp Italia, il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione pensato per il risparmiatore individuale. Le caratteristiche del titolo restano ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Arriva da lunedì 20 a giovedì 232022 ilBtp, il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione pensato per il risparmiatore individuale. Le caratteristiche del titolo restano ...

Advertising

matteorenzi : Vogliamo abolire il reddito di cittadinanza e come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale… - Ettore_Rosato : Dal 15 giugno partiamo per la raccolta di firme per l’abolizione del #redditodicittadinanza. Strumento sbagliato, v… - Agenzia_Ansa : 'Dal 15 giugno partiamo per la raccolta di firme per l'abolizione del reddito di cittadinanza'. Lo scrive sui socia… - PPetrisan : RT @ansaeuropa: Inizierà a lavorare dal primo giugno la task force della @EU_Commission per garantire l'approvvigionamento di #energia dell… - Nerdmovieprod : Un amore senza tempo: in arrivo su Sky e Now dal 13 giugno #HBOMax #RoseLeslie #TheoJames #UnAmoreSenzaTempo -