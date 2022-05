Dai margini al centro dell’ideologia repubblicana, il “pericolo” degli immigrati nelle elezioni (Di mercoledì 25 maggio 2022) “La sinistra e tutti quei piccoli guardiani su Twitter diventano isterici se usiamo il termine 'sostituzione'.... se suggeriamo che il Partito Democratico cerca di rimpiazzare l'elettorato attuale con nuova gente dal terzo mondo”. Così Tucker Carlson, il popolare conduttore di Fox News, la rete conservatrice di Rupert Murdoch, in un recente programma. Carlson e i politici conservatori hanno ripetuto fino alla nausea che i democratici favoriscono l'immigrazione per ottenere e mantenere il potere. Sanno benissimo però che gli immigrati senza documenti non possono votare. Anche gli immigrati regolari non possono votare fin quando non diventeranno cittadini, almeno dopo cinque anni di residenza. Poco importa. L'idea della “sostituzione” però è venuta a galla in maniera molto forte subito dopo la sparatoria di Buffalo New York nella quale 10 persone hanno ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 25 maggio 2022) “La sinistra e tutti quei piccoli guardiani su Twitter diventano isterici se usiamo il termine 'sostituzione'.... se suggeriamo che il Partito Democratico cerca di rimpiazzare l'elettorato attuale con nuova gente dal terzo mondo”. Così Tucker Carlson, il popolare conduttore di Fox News, la rete conservatrice di Rupert Murdoch, in un recente programma. Carlson e i politici conservatori hanno ripetuto fino alla nausea che i democratici favoriscono l'immigrazione per ottenere e mantenere il potere. Sanno benissimo però che glisenza documenti non possono votare. Anche gliregolari non possono votare fin quando non diventeranno cittadini, almeno dopo cinque anni di residenza. Poco importa. L'idea della “sostituzione” però è venuta a galla in maniera molto forte subito dopo la sparatoria di Buffalo New York nella quale 10 persone hanno ...

