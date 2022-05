Da Bassetti a Zuppi, cambio della guardia alla Cei (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sogna una Chiesa che "sta per strada" che "parla a tutti e vuole raggiungere il cuore di tutti" e "parla l'unica lingua che e' quella dell'amore" per farsi capire "nella babele del mondo". Sono le ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sogna una Chiesa che "sta per strada" che "parla a tutti e vuole raggiungere il cuore di tutti" e "parla l'unica lingua che e' quella dell'amore" per farsi capire "nella babele del mondo". Sono le ...

Advertising

Avvenire_Nei : 'Grazie a Bassetti', 'auguri a Zuppi': decine di messaggi da tutta Italia - TV2000it : #Cei, #Sinodo tema centrale #Assemblea generale ??Mons. #Castellucci: “Sceglieremo 3-4 priorità pastorali per un sec… - MarettaPala2 : RT @TV2000it: Cari auguri di buon lavoro da Tv2000 e inBlu2000 al card. Matteo Zuppi, nuovo presidente della Cei e un saluto grato al card.… - ferrufer : RT @CaritasItaliana: Tutta Caritas Italiana si congratula per la nomina a Presidente @UCSCEI del card. Matteo Maria #Zuppi, e ringrazia il… - iscoscisl : RT @FOCSIV: Focsiv e i suoi Soci ringraziano il Cardinale Gualtiero Bassetti per il lavoro svolto e si rallegrano per la nomina del Cardina… -