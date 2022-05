Cybersicurezza | presentata la strategia del governo Avrà l’1 | 2% degli investimenti nazionali

Leggi su open.online

(Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Italia alza le sue barriere digitali. Durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi il presidente dell’Autorità nazionale per la Cybersecurity (ACN) Roberto Baldoni ha presentato insieme all’Autorità delegata per la sicurezza Franco Gabrielli il piano in 82 punti per garantire al Paese una difesa nel cyberspazio. Il primo dato diffuso è stato quello sui finanziamenti: per questo settore verrà destinato l’1,2 per centolordi. Dai progetti di Orizzonte Europa, Europa Digitale e del Pnrr arriveranno 623 milioni di euro. Gli obiettivi sono vari, dall’avere una autonomia strategica nazionale a creare una serie di sistemi in grado di proteggere tutta la pubblica amministrazione. Per raggiungere questi obiettivi, l’Autorità nazionale per la Cybersecurity vuole creare un Parco per la ...