Cuneo fiscale, ecco a che punto siamo con il taglio alle tasse sul lavoro (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dalla commissione Ue all’Ocse, gli organismi internazionali stigmatizzano l’alto prelievo fiscale sul lavoro in Italia. Da Confindustria è pressing ma la riforma è in stand by Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dalla commissione Ue all’Ocse, gli organismi internazionali stigmatizzano l’alto prelievosulin Italia. Da Confindustria è pressing ma la riforma è in stand by

Advertising

fisco24_info : Cuneo fiscale, ecco a che punto siamo con il taglio alle tasse sul lavoro: Dalla commissione Ue all’Ocse, gli organ… - GiancarloGarci6 : RT @sostengoi40: Scuola, cinquanta euro lordi di aumento in busta paga ai docenti, ancora meno al personale Ata. Dopo anni di blocco dal go… - ___L0R3___ : Con i soldi del reddito di cittadinanza bisogna ridurre il cuneo fiscale in modo da permettere maggiori assunzioni… - SignorCEO : RT @sole24ore: Così in Italia il cuneo fiscale penalizza i lavoratori con figli - PastoreFrance : RT @sole24ore: Così in Italia il cuneo fiscale penalizza i lavoratori con figli -