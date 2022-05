Cuffaro “Ho il diritto di fare politica a Palermo”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 25 maggio 2022)(ITALPRESS) – “Che ho fatto lunedì? Ho pregato. A casa. Come molti siciliani”. Sono le parole in una intervista a La Repubblica di Totò, l’ex presidente della Regione Siciliana tornato in campo acon una lista a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Roberto Lagalla. “Perchè sono stato condannato? Per aver fa favorito Cosa nostra. Secondo la procura mi è stata data la notizia che c’erano delle microspie a casa Guttadauro (all’epoca reggente del mandamento di Brancaccio, ndr ). Io l’avrei riferito a un assessore comunale. Lui l’avrebbe detto a Guttadauro”. “Non l’ho mai ricevuta la notiza. Per questo non posso averla data” afferma. «Laè la mia passione – continua– Sono pentito delle mie condotte del passato. Ho fatto degli ...