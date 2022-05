Cuffaro “Ho il diritto di fare politica a Palermo”

(Di mercoledì 25 maggio 2022)(ITALPRESS) – “Che ho fatto lunedì? Ho pregato. A casa. Come molti siciliani”. Sono le parole in una intervista a La Repubblica di Totò, l'ex presidente della Regione Siciliana tornato in campo acon una lista a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Roberto Lagalla. “Perchè sono stato condannato? Per aver fa favorito Cosa nostra. Secondo la procura mi è stata data la notizia che c'erano delle microspie a casa Guttadauro (all'epoca reggente del mandamento di Brancaccio, ndr ). Io l'avrei riferito a un assessore comunale. Lui l'avrebbe detto a Guttadauro”. “Non l'ho mai ricevuta la notiza. Per questo non posso averla data” afferma. «Laè la mia passione – continua– Sono pentito delle mie condotte del passato. Ho fatto degli ...

Palermo. Parla di "infinita gogna mediatica", ma rivendica il suo ruolo in politica nonostante sia stato condannato per aver favorito Cosa nostra. E poi Totò, l'ex presidente della Regione tornato in campo a Palermo con una lista a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Roberto Lagalla , ammette di avere scelto un'assessora designata. "...Parole nette, che riportano alla ribalta il tema dell'appoggio die Dell'Utri a Lagalla. '...di non volere il sostegno elettorale dei condannati per mafia e avrebbe avuto il pienodi ...PALERMO (ITALPRESS) – “Che ho fatto lunedì Ho pregato. A casa. Come molti siciliani”. Sono le parole in una intervista a La Repubblica di Totò Cuffaro, l’ex presidente della Regione Siciliana tornato ...Conferenza Stampa di Ferrandelli e Calenda a tutto campo da Renzi alle alleanze passando per temi come mafia e l'appoggio di Cuffaro ...