Crisi energia elettrica: in Europa obbligo d’installare pannelli fotovoltaici sopra ogni tetto (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sarebbe riduttivo e forse anche un po’ troppo semplicistico racchiudere il piano REPowerEU dell’Unione Europea alla guerra in Ucraina. Certo, l’invasione di Putin e le sanzioni inflitte alla Russia hanno velocizzato la non dipendenza dal Cremlino per il gas. Ma c’è molto di più. energia elettrica in Crisi – Adobe StockIl massiccio e rapido dispiegamento di energia rinnovabile è al centro dell’ambizioso piano continentale verso il green. Sicuramente avrà come conseguenza il distanziamento, nel tempo, dell’Unione Europea dai combustibili fossili russi. Ma è lo sfruttamento dell’energia solare il perno del piano continentale. Il vero punto di partenza. “Pannello dopo pannello, l’energia infinita del sole aiuterà a ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili in ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sarebbe riduttivo e forse anche un po’ troppo semplicistico racchiudere il piano REPowerEU dell’Unione Europea alla guerra in Ucraina. Certo, l’invasione di Putin e le sanzioni inflitte alla Russia hanno velocizzato la non dipendenza dal Cremlino per il gas. Ma c’è molto di più.in– Adobe StockIl massiccio e rapido dispiegamento dirinnovabile è al centro dell’ambizioso piano continentale verso il green. Sicuramente avrà come conseguenza il distanziamento, nel tempo, dell’Unione Europea dai combustibili fossili russi. Ma è lo sfruttamento dell’solare il perno del piano continentale. Il vero punto di partenza. “Pannello dopo pannello, l’infinita del sole aiuterà a ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili in ...

Advertising

A_Gusmeroli : RT @Montecitorio: Politiche energetiche e crisi #Ucraina, presso le Commissioni riunite #Bilancio e #Finanze audizioni di rappresentanti @C… - Confindustria : RT @Montecitorio: Politiche energetiche e crisi #Ucraina, presso le Commissioni riunite #Bilancio e #Finanze audizioni di rappresentanti @C… - Montecitorio : Politiche energetiche e crisi #Ucraina, presso le Commissioni riunite #Bilancio e #Finanze audizioni di rappresenta… - FrankCoppole : Nostri politici che viaggiano in giro per il mondo per un mondo 'più giusto' sono uno spettacolo!, cercano voce e s… - SLN_Magazine : Ucraina, grano bloccato e caro energia. Verso la crisi alimentare globale. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -