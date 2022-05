Advertising

AnsaVeneto : Covid: Veneto, +1.762 contagi nelle ultime 24 ore. Sono 9 i decessi, in calo i ricoveri nelle aree mediche #ANSA - Antipeppe : @539th si parte con Veneto 1.762 vs 2.613 +153 sull'atteso ?? -17 ordinari -2 uti +9 decessi -34 ricoveri sull'att… - ViPiu_it : Covid Italia 24/5: 29.875 casi Covid Veneto: 9 morti, 347 area medica, 22 intensiva, 2.448 casi, a VI 366 PD 480 TV… - Fedegix : @Drake66010832 @Mariattilio25 @FmMosca_2 Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e veneto hanno avuto 56000 dei di 7500… - SLN_Magazine : Covid oggi Veneto, 551 contagi e 4 morti: bollettino 23 maggio. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

Calano significativamente i positivi nelle ultime 24 ore in: i dato diffusi oggi registrano 1.762 nuovi contagiati (ieri erano 2.448). Lo riferisce il bollettino della Regione. Andamento eguale anche per i morti, si contano 9 decessi contro i 15 del ...(fondo sanitario per tutti i dipendenti). Per spiegare cosa prevedono questi strumenti basta fare qualche esempio: se un lavoratore si è assentato dal lavoro causariceve 35 euro al ...Coronavirus, il BOLLETTINO del VENETO di oggi, mercoledì 25 maggio 2022: ecco i numeri su nuovi contagi, morti e guariti della Regione ...Calano significativamente i positivi nelle ultime 24 ore in Veneto: i dato diffusi oggi registrano 1.762 nuovi contagiati (ieri erano 2.448). Lo riferisce il bollettino della Regione. (ANSA) ...