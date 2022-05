Covid oggi Italia | 22 438 contagi e 114 morti | bollettino 25 maggio

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 22.438 i nuovida Coronavirus in, 252022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 114, che portano a 166.264 il totale delle vittime da inizio pandemia. 220.101 i tamponi effettuati, per un tasso di positività dell’10,2%. Sono 5.969 i ricoverati con sintomi, -271 da ieri, 271 i pazienti attualmente in terapia intensiva (-15). e persone attualmente positive sono 792.583 con un calo di 17.438 da ieri. Nelle ultime 24 ore si contano 40.323 guariti, che portano il totale a 16.353.585 da inizio pandemia. Ecco i dati, regione per regione: TOSCANA – Sono 1.266 ida coronavirus in ...