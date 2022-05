Covid | le ultime news Il bollettino | 9 820 casi | 80 vittime Tasso di positività al 10 | 5%

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Secondo i dati del ministero della Salute, nelle24 ore sono in calo le terapie intensive (-1) e i ricoveri nei reparti ordinari (-12). Processati 93.813 tamponi. Il coordinatore della risposta al-19 della Casa Bianca, Ashish Jha, ha chiesto agli americani di indossare la mascherina se si è in uno "spazio chiuso e affollato"

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 29.875 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - infoitinterno : Covid, 29.875 i nuovi casi, 95 i morti nelle ultime 24 ore - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 811.720 le persone attualmente positive al Covid, 21.327 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.288.287 gli… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 29.875 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri… - L_Argomento : Covid, 29.875 i nuovi casi, 95 i morti nelle ultime 24 ore -

Un paziente risulta ricoverato in terapia intensiva mentre non si registrano decessi di persone con diagnosi. I nuovi casi testati nelle24 ore sono 65, i tamponi effettuati 420.Sono 3.505 i nuovi positivi alin Campania su 24.801 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 14.13%, contro il 12,55 di ieri. Sette le nuove vittime, di cui cinque nelle48 ore e due risalenti ai giorni ...I ricoverati negli ospedali sono 6.547 (132 in meno di ieri), tra i quali 290 in terapia intensiva (uno in meno di ieri). Sono 29.875 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, a fronte di 269.971 tamponi ...Sono 927 i nuovi casi di positività al Covid19 registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, 4 i decessi. Si è conclusa venerdì, la 6^ edizione del COOKING QUIZ DIGITAL, il progetto didattico ideato da ...