Covid | gli studi sul vaccino | modifiche al genoma?

di Paolo Becchi e Giulio Tarro I nodi stanno venendo al pettine. Morti improvvise soprattutto tra giovani e adulti nel pieno della loro crescita. Ma questi sono solo i danni visibili. Ci sono anche quelli invisibili e che lo diventeranno nel corso degli anni. Ecco, quindi, quanto ci risulta da alcune ricerche scientifiche. Si tratta di vaccini che sono stati preparati in maniera del tutto nuova e avrebbero avuto bisogno di un maggiore approfondimento, soprattutto (ma non solo) in relazione alle malattie autoimmuni che si possono verificare nel lungo periodo. È stato infatti ora dimostrato che l'Rna può andare ad influenzare il nostro Dna. Uno studio pubblicato su "Nature" e su altre numerose riviste scientifiche (Mart M. Lamers & Bart L. Haagmans. SARS-CoV-2 pathogenesis. Nature Reviews Microbiology volume 20, pages 270–284, 2022; Liu J, Wang J, Xu J et al.

