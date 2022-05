Cos’è la Boiler Summer Cup su TikTok e cosa significa per tante giovani donne

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 25 maggio 2022) LaCup è l’ennesima challange presente suinsensata quanto pericolosa per le vittime di turno: ragazze,prese di mira per il loro peso corporeo e date in pasto alla gogna social senza il loro consenso, anzi spesso proprio a loro insaputa. Il fenomeno fa giustamente discutere in questi giorni e ladovrebbe anche portare a rapide soluzioni per disinnescare la pratica che non tiene conto e rispetto della sensibilità di troppe persone.laCup Non se ne conoscono le origini specifiche ma laCup di certo è stata un’invenzione di qualche gruppo di uomini annoiati da altre challange in corso. I partecipanti si sfidano in una gara ...