Cosa c'è dietro il veto di Orban alle sanzioni contro la Russia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Viktor Orbán tiene ancora sotto scacco l'Unione europea sulle sanzioni contro la Russia. Il Primo Ministro ungherese ha inviato una lettera al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in cui scrive che il Paese magiaro non potrà appoggiare l'embargo petrolifero totale sul greggio russo senza che sia Bruxelles a pagare il conto. E che, a InsideOver.

