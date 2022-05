CorSport: Olivera, ottanta chili di muscoli e quintali di garra. Indosserà la maglia numero 17 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tutto fatto per Mathias Olivera. Ieri il terzino del Getafe ha sostenuto, con successo, le visite mediche, poi ha firmato il contratto. L’annuncio arriverà il 1 luglio, all’apertura ufficiale del mercato. Il Corriere dello Sport scrive della sua “garra”. “Un colosso di 24 anni, 185 centimetri, un’ottantina di chili di muscoli e quintali di garra. La proverbiale anima irriducibile che gli uruguaiani spiegano con fierezza di aver ereditato dagli indigeni Charrua e che ragionando in lingua napoletana potrebbe in qualche modo ritenersi parente dell’altrettanto proverbiale (e ormai sdoganata) cazzimma. Proprio come voleva Spalletti”. Al Getage indossava la maglia numero 17, quella di Hamsik, che al Napoli è ancora libera. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tutto fatto per Mathias. Ieri il terzino del Getafe ha sostenuto, con successo, le visite mediche, poi ha firmato il contratto. L’annuncio arriverà il 1 luglio, all’apertura ufficiale del mercato. Il Corriere dello Sport scrive della sua “”. “Un colosso di 24 anni, 185 centimetri, un’ottantina dididi. La proverbiale anima irriducibile che gli uruguaiani spiegano con fierezza di aver ereditato dagli indigeni Charrua e che ragionando in lingua napoletana potrebbe in qualche modo ritenersi parente dell’altrettanto proverbiale (e ormai sdoganata) cazzimma. Proprio come voleva Spalletti”. Al Getage indossava la17, quella di Hamsik, che al Napoli è ancora libera. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : CorSport: #Olivera, ottanta chili di muscoli e quintali di garra. Indosserà la maglia numero 17 Tutto fatto per il… - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Mou fa l'Italia ?? Due colpi per Inzaghi: vuole Bremer e Aslla… - salvione : Napoli, Olivera è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche - cifra73 : ?????????????????? E gli asini volano ?????????????????? BUFFONI @CorSport - infoitsport : CorSport - Mathias Olivera al Napoli: ecco quando potrebbe visitare la città -