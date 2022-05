CorSport: in attesa di definire il rinnovo di Ospina e Meret, il Napoli ha bloccato Sirigu (Di mercoledì 25 maggio 2022) In attesa di definire la questione rinnovi dei portieri del Napoli, il club di De Laurentiis ha bloccato Sirigu, portiere del Genoa. Lo scrive il Corriere dello Sport. Piace anche Gollini. “In attesa di definire una volta per tutte le vicende dei rinnovi di Ospina e Meret, il ds Giuntoli si è fiondato sul parametro zero Sirigu, 35 anni di esperienza e l’identikit del vice perfetto. Piace anche Gollini, rientrato all’Atalanta dopo un anno di prestito al Tottenham”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 maggio 2022) Indila questione rinnovi dei portieri del, il club di De Laurentiis ha, portiere del Genoa. Lo scrive il Corriere dello Sport. Piace anche Gollini. “Indiuna volta per tutte le vicende dei rinnovi di, il ds Giuntoli si è fiondato sul parametro zero, 35 anni di esperienza e l’identikit del vice perfetto. Piace anche Gollini, rientrato all’Atalanta dopo un anno di prestito al Tottenham”. L'articolo ilsta.

