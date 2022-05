CorSport: il Napoli ha chiesto informazioni all’Udinese per Beto (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Napoli continua a guardarsi intorno sul mercato. Il Corriere dello Sport scrive che il club di De Laurentiis ha chiesto informazioni all’Udinese per Beto. “Anche il Napoli, però, continua a chiedere informazioni. all’Udinese, per esempio: piace Beto, attaccante portoghese di 24 anni che in questa stagione, prima dell’infortunio di aprile, ha sfoderato colpi interessantissimi e gol (11 in campionato, 13 in totale)”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilcontinua a guardarsi intorno sul mercato. Il Corriere dello Sport scrive che il club di De Laurentiis haper. “Anche il, però, continua a chiedere, per esempio: piace, attaccante portoghese di 24 anni che in questa stagione, prima dell’infortunio di aprile, ha sfoderato colpi interessantissimi e gol (11 in campionato, 13 in totale)”. L'articolo ilsta.

