Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 maggio: 29.875 nuovi casi, i morti sono 95 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 29.875 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 9.820. Aumentano i tamponi effettuati: 269.971, contro i 93.813 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'11,1% (ieri era 10,5%). sono 95 i morti (compreso qualche riconteggio), c'è un posto letto occupato in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 24 maggio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni (con l'Emilia-Romagna che non ha trasmesso i dati del giorno): in testa la Lombardia con ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nelle ultime 24 orestati 29.875 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 9.820. Aumentano i tamponi effettuati: 269.971, contro i 93.813 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'11,1% (ieri era 10,5%).95 i(compreso qualche riconteggio), c'è un posto letto occupato in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 24(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni (con l'Emilia-Romagna che non ha trasmesso i dati del giorno): in testa la Lombardia con ...

