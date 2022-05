Coronavirus, il bollettino del 25 maggio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 22.438, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 17.312.432. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 17.438 unità, quindi al momento risultano positive 792.583 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 271. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 5.969, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 786.343. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 114 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 166.264. Da ieri si registrano anche 40.323 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 16.353.585. Nuovi contagiati: 22.438 Contagiati totali: 17.312.432 Incremento netto positivi: ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 22.438, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 17.312.432. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 17.438 unità, quindi al momento risultano positive 792.583 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 271. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 5.969, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 786.343. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 114 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 166.264. Da ieri si registrano anche 40.323 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 16.353.585. Nuovi contagiati: 22.438 Contagiati totali: 17.312.432 Incremento netto positivi: ...

