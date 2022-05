Coronavirus | 137 morti e 22 438 contagi | calano i ricoveri | il tasso di positività scende al 9 | 4%

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il bollettino del 25 maggio 2022 Sono 137 le vittime dasegnalate nella giornata di oggi dall’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano state 95. Per quanto riguarda ic’è stato un incremento di 22.438 persone che hanno contratto il Covid. Ildisi attesta al 9,4% (-1,7%), in calo rispetto all’11,1% di ieri. Gli attualmente positivi sono 792.583. Sul fronte deic’è stata una riduzione di 288 unità. Il totale dei ricoverati nei reparti in rianimazione è 271, di questi 22 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Ieri e Oggi Gli ultimi 10 giorni Grafiche a cura di Vincenzo Monaco Leggi anche: Covid, Iss: «Quasi mezzo milione di reinfezioni». Più a rischio donne ...

