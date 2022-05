Coordinamento difesa Patrimonio Bufalino: “La Regione annuncia commissario ma per fare cosa?” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Coordinamento difesa del Patrimonio Bufalino. “L’Assessore Nicola Caputo fa sapere con un post su facebook che sarebbe in arrivo un commissario Straordinario per “il superamento dell’emergenza connessa all’eradicazione delle malattie infettive della specie bovina e bufalina in Regione Campania” e rende noto che ” Il Presidente De Luca formalizzerà la nomina a brevissimo individuando, con proprio decreto, un commissario, tra soggetti dotati di elevata e comprovata competenza ed esperienza. Al commissario Straordinario sarà attribuito il Coordinamento dell’attuazione del Programma obbligatorio di eradicazione delle malattie infettive della specie ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma deldel. “L’Assessore Nicola Caputo fa sapere con un post su facebook che sarebbe in arrivo unStraordinario per “il superamento dell’emergenza connessa all’eradicazione delle malattie infettive della specie bovina e bufalina inCampania” e rende noto che ” Il Presidente De Luca formalizzerà la nomina a brevissimo individuando, con proprio decreto, un, tra soggetti dotati di elevata e comprovata competenza ed esperienza. AlStraordinario sarà attribuito ildell’attuazione del Programma obbligatorio di eradicazione delle malattie infettive della specie ...

