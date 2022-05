Conseguenze economiche della guerra in Ucraina, la nota di Giansanti (Di mercoledì 25 maggio 2022) ROMA – “La richiesta avanzata dalla maggioranza degli Stati membri è assolutamente chiara e motivata. Per scongiurare una crisi alimentare su scala globale e frenare la corsa al rialzo dei prezzi, la UE deve aumentare la produzione interna di cereali, semi oleosi e colture proteiche”. E’ la dichiarazione rilasciata dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in relazione all’esito delle discussioni svolte ieri al Consiglio Agricoltura della UE sulle Conseguenze economiche della guerra in Ucraina. “Spetta ora alla Commissione avviare rapidamente le necessarie iniziative legislative – aggiunge Giansanti – per dare agli agricoltori un chiaro quadro di riferimento per le scelte colturali. Ogni ritardo sarebbe incomprensibile ed ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 25 maggio 2022) ROMA – “La richiesta avanzata dalla maggioranza degli Stati membri è assolutamente chiara e motivata. Per scongiurare una crisi alimentare su scala globale e frenare la corsa al rialzo dei prezzi, la UE deve aumentare la produzione interna di cereali, semi oleosi e colture proteiche”. E’ la dichiarazione rilasciata dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano, in relazione all’esito delle discussioni svolte ieri al Consiglio AgricolturaUE sullein. “Spetta ora alla Commissione avviare rapidamente le necessarie iniziative legislative – aggiunge– per dare agli agricoltori un chiaro quadro di riferimento per le scelte colturali. Ogni ritardo sarebbe incomprensibile ed ...

Advertising

CarloCalenda : Livello di imposizione fiscale minimo per i gruppi multinazionali, guerra in Ucraina, lotta contro l'impunità dei c… - Lopinionista : Conseguenze economiche della guerra in Ucraina, la nota di Giansanti - Fata_Turch : Finora #Putin e la sua cerchia so o riusciti a ridurre le conseguenze economiche della #UkraineRussiaWar sui cittad… - UninaIT : Nuovo appuntamento del ciclo 'Libri di Storia' Giovedì 26 maggio 2022, alle 15 è in programma la presentazione de… - lucaforni76 : RT @CarloCalenda: Livello di imposizione fiscale minimo per i gruppi multinazionali, guerra in Ucraina, lotta contro l'impunità dei crimini… -