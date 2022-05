Conference League, scontri a Tirana tra ultras della Roma e quelli del Feyenoord (Di mercoledì 25 maggio 2022) Secondo un primo bilancio sarebbero almeno sessanta i tifosi fermati dalla polizia nella notte a Tirana dove questa sera si giocherà la finale di Conference League Roma-Feyenoord. Gli ultras finiti in manette a quanto si apprende sarebbero quasi tutti Romanisti. Gli incidenti tra le opposte fazioni si sono verificati in varie zone della città, con annessi scontri con le forze di polizia. Cinquanta ultras giallorossi sono stati accompagnati in commissariato. Tra di loro anche quelli che si trovano su un autobus dove erano nascoste mazze e altri oggetti contundenti. Dodici gli olandesi fermati. Tra i feriti 20 agenti di polizia, tre italiani, quattro olandesi e tre albanesi. Alcuni tifosi ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Secondo un primo bilancio sarebbero almeno sessanta i tifosi fermati dalla polizia nella notte adove questa sera si giocherà la finale di. Glifiniti in manette a quanto si apprende sarebbero quasi tuttinisti. Gli incidenti tra le opposte fazioni si sono verificati in varie zonecittà, con annessicon le forze di polizia. Cinquantagiallorossi sono stati accompagnati in commissariato. Tra di loro ancheche si trovano su un autobus dove erano nascoste mazze e altri oggetti contundenti. Dodici gli olandesi fermati. Tra i feriti 20 agenti di polizia, tre italiani, quattro olandesi e tre albanesi. Alcuni tifosi ...

