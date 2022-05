Conference League | finale Roma-Feyenoord – Diretta

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) –in campo per ladialla National Arena di Tirana. Le probabili formazioni:– (3-4-2-1) – 1 Rui Patricio, 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez, 2 Karsdorp, 4 Cristante, 27 Sergio Oliveira, 59 Zalewski; 77 Mkhitaryan, 7 Pellegrini, 9 Abraham. All: Mourinho.– (4-3-3) – 21 Marciano, 3 Geertruida, 18 Trauner, 4 Senesi, 5 Malacia; 28 Toornstra, 17 Aursnes, 10 Kocku, 14 Nelson, 33 Dessers, 7 Sinisterra. All: Slot. A, i tifosi giallorossi che non hanno seguito la squadra in Albania si radunano allo stadio Olimpico. Circa 50.000 gli spettatori sugli spalti per la partita. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.