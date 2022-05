Conference League, Ancelotti entusiasta: “Complimenti magica Roma” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Complimenti magica Roma“. Con questa breve frase, Carlo Ancelotti si è congratulato con la Roma per il trionfo in Conference League, a discapito del Feyenoord in finale. I giallorossi di José Mourinho hanno sconfitto gli olandesi attraverso il punteggio di 1-0, grazie a un gol di Nicolò Zaniolo nel primo tempo che è valso il successo finale. L’allenatore del Real Madrid, ex Juventus, Milan e Napoli tra le altre, sarà protagonista invece dela finale di Champions League sulla panchina dei suoi Blancos; gli spagnoli sfideranno il Liverpool di Jurgen Klopp, orfano di Mohamed Salah, al fine di alzare la coppa dalle grandi orecchie. Nel frattempo, soddisfazione, da italiano, di Ancelotti per la vittoria di un titolo europeo della ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) ““. Con questa breve frase, Carlosi è congratulato con laper il trionfo in, a discapito del Feyenoord in finale. I giallorossi di José Mourinho hanno sconfitto gli olandesi attraverso il punteggio di 1-0, grazie a un gol di Nicolò Zaniolo nel primo tempo che è valso il successo finale. L’allenatore del Real Madrid, ex Juventus, Milan e Napoli tra le altre, sarà protagonista invece dela finale di Championssulla panchina dei suoi Blancos; gli spagnoli sfideranno il Liverpool di Jurgen Klopp, orfano di Mohamed Salah, al fine di alzare la coppa dalle grandi orecchie. Nel frattempo, soddisfazione, da italiano, diper la vittoria di un titolo europeo della ...

