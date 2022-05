"Condannare Berlusconi a 6 anni", e rischia la confisca di 10 milioni di euro (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sei anni di reclusione con la confisca di beni per 10 milioni. E' la condanna chiesta per l'ex premier Silvio Berlusconi dal procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio nell'ambito del processo " Leggi su europa.today (Di mercoledì 25 maggio 2022) Seidi reclusione con ladi beni per 10. E' la condanna chiesta per l'ex premier Silviodal procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio nell'ambito del processo "

Advertising

LaStampa : Ruby ter, pm Milano: “Condannare Silvio Berlusconi a 6 anni” - Piu_Europa : Rieccolo, è riapparso. Dopo tre mesi di silenzio, Silvio Berlusconi è tornato. E no, non per condannare la guerra… - Mandrak34656126 : Ruby ter, pm: 'Condannare Berlusconi a 6 anni, 5 anni per Karima'. Il Berlusca puo piacere o no e solo questione pe… - cricusix : RT @Agenzia_Ansa: Processo Ruby ter, i pm di Milano chiedono una condanna a 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi, imputato per corruz… - gabriele_crispo : ??#Rubyter Pm: 'Condannare Silvio #Berlusconi a 6 anni'. La Procura di Milano ha anche chiesto di confiscare 10 mi… -