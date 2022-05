Concorso 60 Coadiutori Parlamentari per diplomati: calendario prove (Di mercoledì 25 maggio 2022) *aggiornamento del 25/05/2022: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2022 il calendario delle prove orali e tecniche del Concorso per 60 Coadiutori Parlamentari per il Senato della Repubblica. Le prove inizieranno giovedì 23 giugno 2022 e si svolgeranno secondo il calendario delle sessioni pubblicato sul Portale dei concorsi all’indirizzo concorsi.senato.it nella pagina dedicata al Concorso, alla quale fare accesso con le credenziali di identità digitale SPID. Leggi l’avviso *aggiornamento del 18/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022, è stato pubblicato un avviso contenente alcune comunicazioni circa il Concorso 60 Coadiutori Parlamentari. Nell’avviso si legge che nella ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 25 maggio 2022) *aggiornamento del 25/05/2022: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2022 ildelleorali e tecniche delper 60per il Senato della Repubblica. Leinizieranno giovedì 23 giugno 2022 e si svolgeranno secondo ildelle sessioni pubblicato sul Portale dei concorsi all’indirizzo concorsi.senato.it nella pagina dedicata al, alla quale fare accesso con le credenziali di identità digitale SPID. Leggi l’avviso *aggiornamento del 18/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022, è stato pubblicato un avviso contenente alcune comunicazioni circa il60. Nell’avviso si legge che nella ...

