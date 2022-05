Commisso sull' Inter | Hanno molti debiti Suning ha perso il controllo della sua azienda e in sei mesi

Advertising

Pall_Gonfiato : Parole dure di #Commisso verso la proprietà dell'#Inter - infoitsport : Commisso: “Zhang non controlla più Suning. Entro 6 mesi un’azienda deciderà sull’Inter” - zavar0v : RT @fcin1908it: Commisso: “Zhang non controlla più Suning. Entro 6 mesi un’azienda deciderà sull’Inter” - furgeTX : @elliott_il Mi ha gasato quando ha parlato di struttura dei costi. Comunque hai visto oggi Commisso che ha detto su… - spiazesempre : @PaKus1991 Ma certamente pienamente d’accordo che se ne devono andare a fanculo, ma in questo momento ci sono tropp… -

su Vlahovic: 'Cabral e Piatek hanno fatto gli stessi gol'ha poi rintuzzato'argomento Dusan Vlahovic, affermando come il comportamento osteggiante del centravanti serbo, ...2 Questo pomeriggio il presidente della Fiorentina Rocco, con una conferenza stampa sul sito ufficiale del club gigliato, è tornato a parlare ...anche tempo per rispondere alle domande'...Il pezzo integrale nel quotidiano in edicola:. 'Il primo punto rimasto un po’ misterioso sono le minacce che ha ricevuto Commisso. Commisso ha ribadito che bisogna aumentare i ricavi per essere compet ...La Fiorentina dovrebbe fare un monumento alla Juventus per Dusan Vlahovic, un incasso incredibile per la formazione viola che ha sistemato il bilancio per un calciatore che a Firenze non ci ...