Come ti ammazzo il bodyguard 2 - La moglie del sicario: vi spieghiamo come mai in homevideo ha il suo perché (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'uscita Eagle in versione 4K UHD di come ti ammazzo il bodyguard 2 - La moglie del sicario è l'ideale per una serata senza impegno, in cui spegnere il cervello e godersi l'impianto audio-video con un prodotto di puro entertainment. Diciamolo subito chiaramente: come ti ammazzo il bodyguard 2 - La moglie del sicario, appena uscito in homevideo (soprattutto nella versione 4K UHD) grazie a Eagle Pictures, non è certamente un bel film, anzi, non è stato neanche distribuito nelle sale italiane ma solamente in streaming e anche per i canoni del genere è piuttosto datato, con dialoghi a tratti imbarazzanti oltre che volgari. Però non si può negare che il film ha delle ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'uscita Eagle in versione 4K UHD ditiil2 - Ladelè l'ideale per una serata senza impegno, in cui spegnere il cervello e godersi l'impianto audio-video con un prodotto di puro entertainment. Diciamolo subito chiaramente:tiil2 - Ladel, appena uscito in(soprattutto nella versione 4K UHD) grazie a Eagle Pictures, non è certamente un bel film, anzi, non è stato neanche distribuito nelle sale italiane ma solamente in streaming e anche per i canoni del genere è piuttosto datato, con dialoghi a tratti imbarazzanti oltre che volgari. Però non si può negare che il film ha delle ...

Advertising

TeresaFrezza3 : come se non fossi già esauriti a livelli estremi, pur e can ugual. io mi ammazzo sul serio - M4TILOUIS : @harryyscinema 40 anni bruciati, se arrivo come lei ai 40 mi ammazzo ora - MrsPaeoniaa_ : Sto sudando come un maiale e non siamo nemmeno a giugno io mi ammazzo?? - bradfordsmoker : MA COME SI PERMETTE DI DIRE A FAMILY SHOW OR IS IT LO AMMAZZO - notsorpresa : MA COME NOIOSAAAAAAAAA MA IO VI AMMAZZO #jeru -