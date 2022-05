Come si arrabbia Di Battista quando Ilaria D’Amico gli fa notare che parla come Berlusconi | VIDEO (Di mercoledì 25 maggio 2022) Acceso dibattito in studio a Dimartedì tra Ilaria D’Amico e Alessandro Di Battista sulle armi che l’Italia fornisce all’Ucraina per difendersi dalla Russia. “Lei ha trovato il suo nuovo partito, Forza Silvio, sta dicendo esattamente le stesse cose”, dice la giornalista all’ex grillino. “Con la differenza – aggiunge – che Berlusconi è un atlantista vero, da sempre. Con tutte le cose che gli si possono dire, c’è stato un modo di esprimersi sbagliato, ma cercare una mediazione diplomatica per interrompere questa guerra è fondamentale. Un accordo si troverà quando tutte e due le parti. Putin dovrà cedere sulla richiesta di non aggressione e rispetto della sovranità. Berlusconi si è limitato a dire che dovevamo accordare le richieste di Putin”. Poi D’Amico attacca su un ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Acceso dibattito in studio a Dimartedì trae Alessandro Disulle armi che l’Italia fornisce all’Ucraina per difendersi dalla Russia. “Lei ha trovato il suo nuovo partito, Forza Silvio, sta dicendo esattamente le stesse cose”, dice la giornalista all’ex grillino. “Con la differenza – aggiunge – cheè un atlantista vero, da sempre. Con tutte le cose che gli si possono dire, c’è stato un modo di esprimersi sbagliato, ma cercare una mediazione diplomatica per interrompere questa guerra è fondamentale. Un accordo si troveràtutte e due le parti. Putin dovrà cedere sulla richiesta di non aggressione e rispetto della sovranità.si è limitato a dire che dovevamo accordare le richieste di Putin”. Poiattacca su un ...

