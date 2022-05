Cobra Kai 5 | Alicia Hannah-Kim nel cast dei nuovi episodi

(Di mercoledì 25 maggio 2022) L'attrice-Kim farà parte deldiKai 5, in arrivo in streaming su Nerflix a partire dal 9 settembre. NeldiKai 5 ci sarà anche-Kim con il ruolo di un'incredibile sensei di origine sudcoreana, Kim Da-Eun. Idella serie sequel di Karate Kid arriveranno in streaming il 9 settembre. Il personaggio affidato ad-Kim nella serieKai si chiama Kim Da-Eun e avrà un ruolo nei progetti di Terry Silver (Thomas Ian Griffith) per accelerare l'espansione diKai. Kim è quindi un personaggio tra le fila del "lato oscuro" della storia. Silver, dopo aver fatto uscire di scena John ...

A interpretarlo ci penserà la star di, Xolo Maridueña . Nel cast anche Harvey Guillén, Belissa Escobedo e Bruna Marquezine. Creato da Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner, Reyes trova ...