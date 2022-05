Claudia Pellettieri | l' avvocatessa stroncata dal male a 38 anni Foro romano in lutto

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Avvocatura romana in. Si è spenta a 38, dopo aver lottato eroicamente con un, l'. Con lo stesso coraggio e forza nonostante la malattia, la ...

Avvocatura romana in lutto. Si è spenta a 38 anni, dopo aver lottato eroicamente con un male, l'avvocatessa Claudia Pellettieri. Con lo stesso coraggio e forza nonostante la malattia, la professionista del Foro di Roma ha portato avanti fino a poche ore dalla scomparsa processi e udienze. Tenace, preparata ...