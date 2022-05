Cisl Bergamo, esserci per cambiare: “Chiediamo maggiore coinvolgimento” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Bergamo. Saranno una ventina i delegati bergamaschi che, in rappresentanza di oltre 130mila iscritti, da mercoledí pomeriggio fino a sabato 28 maggio parteciperanno a Roma al XIX Congresso Confederale della Cisl alla Nuova Fiera di Roma. Quattro giornate di intenso dibattito sulla base dello slogan esserci per cambiare. Persona lavoro, partecipazione per il futuro del Paese. Un momento di verifica politica e di rilancio programmatico ed organizzativo per il sindacato di via Carnovali, che arriva all’appuntamento nazionale forte di un percorso congressuale territoriale che ha sancito temi e obiettivi per il prossimo quadriennio. “Vogliamo esserci per cambiare dice Francesco Corna, segretario generale della Cisl di Bergamo -, come dice lo slogan della ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 25 maggio 2022). Saranno una ventina i delegati bergamaschi che, in rappresentanza di oltre 130mila iscritti, da mercoledí pomeriggio fino a sabato 28 maggio parteciperanno a Roma al XIX Congresso Confederale dellaalla Nuova Fiera di Roma. Quattro giornate di intenso dibattito sulla base dello sloganper. Persona lavoro, partecipazione per il futuro del Paese. Un momento di verifica politica e di rilancio programmatico ed organizzativo per il sindacato di via Carnovali, che arriva all’appuntamento nazionale forte di un percorso congressuale territoriale che ha sancito temi e obiettivi per il prossimo quadriennio. “Vogliamoperdice Francesco Corna, segretario generale delladi-, come dice lo slogan della ...

